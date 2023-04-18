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JOL Mailbag 4/18 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

The Georgia Tech spring football game, Danny Hall's future, and the lack of movement on hoops portal targets dominate the JOL Mailbag this week. We dive into those topics and more. Thanks to Auto-Owners Insurance for sponsoring the Mailbag.

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