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JOL Mailbag 4/10 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Spring football will wrap up on Saturday with the annual spring game while Damon Stoudamire is still piecing together a staff and a roster for his first season at Georgia Tech. Those two topics plus Danny Hall and the health of the Jackets' baseball program dominate this week's edition of the JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance.

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