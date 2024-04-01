PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
JOL Mailbag 4/1 Sponsored by Auto-Owners Insurance
Kelly Quinlan
•
JacketsOnline
Publisher
Georgia Tech spring football is busy after an intense scrimmage last Saturday that helped start the more physical aspect of spring ball. We dive into that along with some basketball and baseball topics in this week's edition of the JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance.
CLICK HERE TO READ THE JOL MAILBAG
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwOTkiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2dlb3JnaWF0ZWNoLnJpdmFs
cy5jb20vbmV3cy9qb2wtbWFpbGJhZy00LTEtc3BvbnNvcmVkLWJ5LWF1dG8t
b3duZXJzLWluc3VyYW5jZSIKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2
YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9
IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsg
cy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4g
dmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2
ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnpt
L2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVs
KTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcy
NDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZnZW9yZ2lhdGVjaC5yaXZhbHMuY29t
JTJGbmV3cyUyRmpvbC1tYWlsYmFnLTQtMS1zcG9uc29yZWQtYnktYXV0by1v
d25lcnMtaW5zdXJhbmNlJmM1PTIwMjI3MzMwOTkmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3Nf
dWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcg
LS0+CgoK