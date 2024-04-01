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JOL Mailbag 4/1 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech spring football is busy after an intense scrimmage last Saturday that helped start the more physical aspect of spring ball. We dive into that along with some basketball and baseball topics in this week's edition of the JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance.

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