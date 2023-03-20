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JOL Mailbag 3/20 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Georgia Tech fans got a small taste of spring ball before Brent Key dismissed the team for spring break last Friday. The Jackets also added a new men's basketball coach Damon Stoudamire to the fold. Both spring ball and Stoudamire's hire dominate this week's JOL Mailbag Sponsored by Auto-Owners Insurance.

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