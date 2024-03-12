Advertisement
News More News
ago other sports Edit

JOL Mailbag 3/12 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech spring football kickoff off action on Monday and topics related to the football program dominated this edition of the JOL Mailbag sponsored by our friends at Auto-Owners Insurance. Jackets' men's basketball and a few other topics also snuck into the Mailbag.

CLICK HERE TO READ THE MAILBAG

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement