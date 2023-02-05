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JOL Mailbag 2/6 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

After another rough week of basketball losses in close games, Georgia Tech fans are still pondering the future of men's basketball coach Josh Pastner. That topic dominates this week's edition of the JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance.

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