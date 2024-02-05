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JOL Mailbag 2/5 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech fans are curious about the upcoming baseball season, where things stand with the Jackets and the NIL community, and how Damon Stoudamire plans to round out his roster for 2024-25. We dive into those topics and more in the JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance.

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