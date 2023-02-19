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JOL Mailbag 2/20 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech men's basketball coach Josh Pastner picked up a couple of wins as his team shows signs of life despite the terrible first half and more of the season. Topics surrounding Pastner and the basketball program as well as some football topics dominate this week's edition of the JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance.

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