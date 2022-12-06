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JOL Mailbag 12/6 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech fans are very curious about the plan moving forward with head coach Brent Key, and his plan for his staff as well as recruiting. We dive into those topics and more in this edition of the JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance.

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