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JOL Mailbag 12/5 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

The mood at Georgia Tech is jubilant after two big basketball wins and the football team going bowling for the first time since 2018. The JOL Mailbag touches on each of those topics along with a lot of questions about the NCAA portal opening in football. Thanks to our sponsor Auto-Owners Insurance, check out what was asked and answered in the JOL Mailbag.

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