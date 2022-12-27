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JOL Mailbag 12/27 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

The holidays are in full swing, but that won't stop the news on JOL or slow things down. We dive into all topics Georgia Tech in this week's mailbag going heavy on football and men's basketball. Thanks to Auto-Owners Insurance for sponsoring the JOL Mailbag.

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