News More News
{{ timeAgo('2022-12-20 14:55:30 -0600') }} other sports Edit

JOL Mailbag 12/20 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

With signing day quickly approaching and his staff nearly completed Brent Key's first signing class and everything around that dominates this version of the JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance. We touch on the new class, where things stand for the Jackets, and some key topics of interest ahead of three days of signings for colleges.

CLICK HERE TO READ THE JOL MAILBAG

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}