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JOL Mailbag 12/18 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Ahead of NSD for the 2024 class and Georgia Tech football's first bowl game since 2018, Tech fans are very curious about the portal process and recruiting and what is next for the Jackets. Those topics dominate this edition of the JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance.

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