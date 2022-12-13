News More News
{{ timeAgo('2022-12-13 00:50:40 -0600') }} football Edit

JOL Mailbag 12/13 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech fans are very curious about how new head coach Brent Key and his staff plan to use the portal and high school recruiting to fill out the Yellow Jacket roster. We talk about that, bigger picture things with NIL and even a little basketball in this edition of the JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance.

CLICK HERE TO READ THE MAILBAG

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}