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JOL Mailbag 12/11 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

With the transfer portal in full swing and a bowl game on the horizon, Georgia Tech fans are focused on the future of the Jackets' program both on the field and the coaching staff. Those questions dominate this edition of the JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance.

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