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JOL Mailbag 11/7 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech fans are still pondering the future of the program, whether that is with Brent Key at the helm or a new coach. That topic and things related to the Yellow Jackets coaching search dominates the JOL Mailbag this week. Thanks to Auto-Owners Insurance for sponsoring the Mailbag.

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