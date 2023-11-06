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JOL Mailbag 11/6 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech football handled Virginia and picked up the first win at Scott Stadium in a decade on Saturday. We dive into questions about that game, the season, and more in this week's edition of the JOL Mailbag. Thanks to Auto-Owners Insurance for sponsoring the Mailbag.

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