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JOL Mailbag 11/29 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Georgia Tech is in a transition phase highlighted by the departure of Jahmyr Gibbs on Monday and the firing of at least three assistants. That dominates the JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance.

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