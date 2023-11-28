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JOL Mailbag 11/28 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Coming off a narrow loss to #1 UGA, Georgia Tech fans are getting more excited about the Brent Key-era of Yellow Jackets football. Topics related to that, coaching and roster changes and more dominate this edition of the JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance.

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