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JOL Mailbag 11/20 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

After a successful weekend with a win over Syracuse, Georgia Tech fans are excited about the future of Georgia Tech football under head coach Brent Key, topics related to the 2023 season, and the program's future dominate this week's JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance.

CLICK HERE TO READ THE MAILBAG.

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