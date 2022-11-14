News More News
{{ timeAgo('2022-11-14 00:38:09 -0600') }} football Edit

JOL Mailbag 11/14 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

After a disappointing loss to Miami and an injury to Zach Pyron, Georgia Tech fans are pondering the rest of the 2022 season without their top two quarterbacks and tough games ahead plus the uncertainty of a coaching search as well. Those topics dominate the JOL Mailbag this week sponsored by Auto-Owners Insurance.

CLICK HERE TO READ THE JOL MAILBAG

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}