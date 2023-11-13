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JOL Mailbag 11/13 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech football will play with a bowl spot on the line against Syracuse on Saturday night in Bobby Dodd Stadium and fans are very curious about the state of the program as year one under Brent Key hits the final seven weeks of 2023. As always, thanks to Auto-Owners Insurance for bringing you the JOL Mailbag.

CLICK HERE TO READ THE JOL MAILBAG.

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