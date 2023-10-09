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JOL Mailbag 10/9 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

The mood of the JOL Mailbag swung faster than the emotions of the Miami fans at the end of the game on Saturday night in Hard Rock Stadium. Georgia Tech fans are enjoying the moment after an unbelievable win over #17 Miami. The JOL Mailbag sponsored by our friends at Auto-Owners Insurance reflects that.

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