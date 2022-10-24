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JOL Mailbag 10/24 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

After a rough week on the Flats for Georgia Tech football, Tech fans have many questions including about the quarterback play moving ahead for the rest of 2022 and beyond. We dive into those questions and more in the JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance.

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