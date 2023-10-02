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JOL Mailbag 10/2 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

After a very rough weekend for Georgia Tech fans, a coaching staff change, and time to reflect on how things went pear-shaped for the Jackets, Tech fans had questions and we tried to give some answers. Thanks to Auto-Owners Insurance for sponsoring the JOL Mailbag.

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