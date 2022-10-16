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JOL Mailbag 10/17 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

It was a busy bye week on the Flats for Georgia Tech athletics and football in particular with a new AD on board, an assistant coach resigning abruptly while on the road recruiting and Brent Key finally getting a bit of air after a crazy two weeks. We dive into those topics plus some basketball and big-picture stuff in this week's edition of the JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance.

CLICK HERE TO READ THE MAILBAG.

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