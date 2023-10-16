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JOL Mailbag 10/16 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech fans enjoyed the bye week and watching other teams square off without any skin in the game. General topics on Jackets' men's basketball and football dominate this edition of the JOL Mailbag sponsored by our friends at Auto-Owners Insurance.

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