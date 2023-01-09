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JOL Mailbag 1/9 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech had a solid weekend of portal recruiting ahead of classes starting on the Flats with three new commitments over three days. We dive into the latest on the portal, NIL and the new coaching staff Brent Key has assembled as well as a little GT hoops in this edition of the JOL Mailbag Sponsored by Auto-Owners Insurance.

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