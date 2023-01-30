News More News
{{ timeAgo('2023-01-30 00:03:01 -0600') }} other sports Edit

JOL Mailbag 1/30 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech fans are frustrated by the recent performance on the hardwood and the future of Josh Pastner on the Flats along with GT football topics and recruiting dominating the JOL Mailbag this week. Thanks to Auto-Owners for sponsoring the JOL Mailbag.

CLICK HERE TO READ THE MAILBAG

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}