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JOL Mailbag 1/29 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech fans had a rough week of basketball as the Jackets struggled in back-to-back losses. The football staff is still in flux with a final on-the-field spot and several off-the-field roles to be filled and the baseball team started up practice. All of those topics came up in this edition of the JOL Mailbag sponsored by Auto-Owners Insurance.

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