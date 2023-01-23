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JOL Mailbag 1/23 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech fans are having a tough time with both men's and women's basketball this season and topics relating to Josh Pastner and his program along with some football talk dominate this edition of the JOL Mailbag.

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