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JOL Mailbag 1/2 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Changing up formats this week we did a live video JOL Mailbag to mix things up. Topics in the mailbag include Georgia Tech football, men's basketball, staffing and NIL budgets along with some other interesting tidbits. Thanks to Auto-Owners Insurance for bringing you the JOL Mailbag.

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