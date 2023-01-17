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JOL Mailbag 1/16 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech football started 2023 off with a bang with some excitement, while the men's basketball program continues to struggle. Those topics dominate this edition of the JOL Mailbag sponsored by our friends at Auto-Owners Insurance.

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