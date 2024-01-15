Advertisement
News More News
ago other sports Edit

JOL Mailbag 1/15 Sponsored by Auto-Owners Insurance

Kelly Quinlan • JacketsOnline
Publisher
@Kelly_Quinlan

Georgia Tech fans are excited about the almost finished defensive staff Brent Key has assembled and that topic along with questions about the growth and expectations of the basketball program dominate this edition of the JOL Mailbag. Thanks to Auto-Owners Insurance for bringing you the JOL MaIlbag.

CLICK HERE TO READ THE MAILBAG

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement