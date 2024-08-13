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Jackets high on the list early for Fellowship Christian Class of '26 duo

Fellowship Christian Class of 2026 running back CJ Givers
Fellowship Christian Class of 2026 running back CJ Givers (Alex Farrer)
Alex Farrer • JacketsOnline
Staff Writer
@AFarrersports
Team and recruiting writer at JacketsOnline.com
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