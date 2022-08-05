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Jackets add LB Jacob Cruz to the 2023 class

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Georgia Tech coaches added another big piece to the 2023 football recruiting class with the commitment of Jacob Cruz from North Cobb Christian (Ga.). Cruz took official visits to Tech and Virginia before making his decision to become a Yellow Jacket. He spoke with JOL about why he wanted to commit to Tech.

Cruz broke down the biggest factors in his decision to commit to the Jackets. For Cruz, the opportunity to play middle linebacker was something that made Tech stand out.

"One is the position, middle linebacker, they are the only school to offer me as a middle linebacker," Cruz said. "Second it is great and close to home and third the education is just awesome."

Cruz poses during a visit to Georgia Tech
Cruz poses during a visit to Georgia Tech (Jacob Cruz)

Cruz has first-hand knowledge of the education quality because he has a Tech grad in his family.

"My uncle graduated from Georgia Tech and he is an engineer and lives in Virginia. he is pretty well-off so I can already see the backup avenues if football doesn't work out for me. All the networks and things like that at Georgia Tech are here for me," Cruz said. "So I think this is a really good school to come to be successful. If I want to have success in life I feel like I can come to Georgia Tech for that."

Cruz nearly committed during his official visit back in June. He opted to take some time to make sure he was ready to make a solid commitment when he made his decision so he pushed back until August.

The Jackets are also very high on his teammate Gabriel Fortson one of the top offensive linemen in the 2022 class. Fortson has set an October commitment date.

Discuss the commitment of Cruz with your fellow Yellow Jacket fans.

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