 JacketsOnline - Georgia Tech Men's Basketball Notes and Quotes 2/14
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Georgia Tech Men's Basketball Notes and Quotes 2/14

Kelly Quinlan • JacketsOnline
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@Kelly_Quinlan

Georgia Tech men's basketball coach Josh Pastner and guard Deivon Smith spoke on Monday about the game with NC State on Tuesday night at McCamish Pavilion. The Jackets host an ailing NC State squad who occupy last place in the ACC and have lost six straight games. The game has a must-win type feel about it.

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Pastner sharing his displeasure with the ACC officials during the game at Virginia on Saturday
Pastner sharing his displeasure with the ACC officials during the game at Virginia on Saturday (Geoff Burke/USAToday)
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