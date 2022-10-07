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Flashback Friday: How Georgia Tech, Duke starters line up as recruits

Russell Johnson • JacketsOnline
Managing Editor / Recruiting Analyst
@RivalsJohnson

QB

RB

WR

TE

LT

LG

C

RG

JOE FUSILE, 6-6, R-FR.

RT

DL

LB

CB

S

DARIUS JOINER 6-2, 200, Gr.

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