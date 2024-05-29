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Expected official visitor list: May 31-June 2

Four-star La. WR Phillip Wright
Four-star La. WR Phillip Wright (Nick Lucero/Rivals.com)
Russell Johnson • JacketsOnline
Managing Editor / Recruiting Analyst
@RivalsJohnson

The summer recruiting season is about to kick into gear in a hurry.

Georgia Tech’s first official visit weekend of the summer will take place 5/31-6/2. GT targets and at least one commitment will head to Atlanta for the first big recruiting weekend of the summer

JOL has a comprehensive list of the prospects who will be officially visiting Georgia Tech this weekend.

THE FULL LIST OF EXPECTED VISITORS IS HERE

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